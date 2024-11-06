Рютте розказав, чому КНДР відправила свої війська в росію

Відправлення північнокорейських військ до рф призведе до ескалації конфлікту.

Рішення відправити війська КНДР до росії для війни проти України говорить про відчай російського диктатора путіна.

Про це написав генсек НАТО Марк Рютте в своїй колонці для Politico.

"Північнокорейські війська на європейській землі є історичною подією і це перший раз за століття, коли росія запросила іноземні війська у свою країну", - пише генсек.

Рютте вважає, що залежність рф від Китаю, Ірану та Північної Кореї стала ще більшою після ряду невдач путіна від початку війни проти України.

Він додає, що відправлення солдатів, боєприпасів і балістичних ракет від КНДР до росії є ознаками відчаю російського диктатора.

путіну не вдалося досягти своїх стратегічних цілей у війні проти України.

Разом з тим, росія щодня втрачає близько 1200 своїх солдатів, а сумарні втрати з лютого 2022 року перевищують 600 тисяч осіб.

За словами Рютте, саме тому путін наважився заручитися підтримкою КНДР.

Рютте також вважає, що таке розширення конфлікту веде до ескалації війни і це порушує не тільки регіональну безпеку, а й глобальну.

За відправку своїх військ до росії лідер КНДР Кім Чен Ин отримає військові технології, які зможе використовувати для загрози сусідам, що ще більше посилить нестабільність на Корейському півострові.

Такоє посилення військових та економічних зв'язків між рф та КНДР загрожує євроатлантичній та індо-тихоокеанській безпеці.

Генсек НАТО додав, що Китай також несе особливу відповідальність за ескалацію конфлікту.

Пекін використовує свій вплив у Пхеньяні і москві, щоб обіцяти припинення цих дій, але закриває очі на зростаючу агресію.

Від початку війни рф в Україні НАТО надали Києву понад 99% усієї військової підтримки.

Рютте упевнений, що країнам вдасться виконати обіцянку передати 40 мільярдів євро військової допомоги до кінця цього року.

Генсек НАТО також вважає, що Альянсу необхідно зробити набагато більше для України, щоб змінити траєкторію конфлікту.