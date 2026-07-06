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Рютте: Україна вже отримує критично важливі перехоплювачі через програму PURL

06 липня 2026, 21:46
Рютте: Україна вже отримує критично важливі перехоплювачі через програму PURL
Генсек запевнив, що США продовжують доставляти в Україну "критично важливе обладнання".

В межах програми PURL робиться усе можливе, аби Україна отримувала критично важливі перехоплювачі для збиття російської балістики.

Про це генсек НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції перед самітом лідерів в Анкарі.

"Зараз Україна змінює динаміку на полі бою завдяки мужності, налаштованості та винахідливості її Збройних сил. Але вони потребують нашої постійної підтримки, особливо що стосується протиповітряної оборони. росія продовжує здійснювати атаки дронами і ракетами проти українських міст, і чергова жахлива атака відбулася просто минулої ночі", – відзначив Рютте, наголосивши, що всі союзники мають виконувати свою частину роботи.

"Те, що сталося минулої ночі, це невибірковий напад на невинних цивільних, на інфраструктуру українських міст. Але це не той шлях, завдяки якому росія зможе колись перемогти у цій війні", – переконаний Рютте.

Генсек запевнив, що США продовжують доставляти в Україну "критично важливе обладнання", у тому числі перехоплювачі через програму PURL, яку фінансують європейські союзники та Канада. "Зараз у момент, коли ми розмовляємо, постачання через PURL, у тому числі перехоплювачі, відбуваються до України", – сказав він, водночас визнавши, що в країнах НАТО існує дефіцит перехоплювачів. "І саме тому ми повинні подбати, аби більше виробляти", – додав Рютте.

Оцінюючи ситуацію на фронті, генсек заявив, що путін наразі перебуває "у сильному відчаї", адже українські захисники "доволі добре справляються на полі бою". "путін готовий прийняти те, що на полі бою гинуть до 35 тисяч його військових щомісяця. Але воєнної з точки зору, важливої для України, ви маєте успіх. Ви завдаєте ударів по російській економіці, б'єте глибоко в тил росії і здатні унеможливлювати великі просування росії", – наголосив Рютте, зазначивши, що зараз ситуація на полі бою більш-менш нагадує глухий кут.

НАТОМарк РюттевійнаPURL

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