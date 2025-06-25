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ПОЛІТИКА

Рютте відкрив саміт НАТО

25 червня 2025, 13:22
Рютте відкрив саміт НАТО
Як відзначив Рютте, повномасштабна війна російської федерації (рф) проти України продовжується, а "агресивна група супротивників" прагне розколоти Альянс та кинути йому виклик.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відкрив саміт Альянсу "в небезпечний момент для мільярда громадян".

Про це заявив Рютте, якого цитує the Guardian.

Як відзначив Рютте, повномасштабна війна російської федерації (рф) проти України продовжується, а "агресивна група супротивників" прагне розколоти Альянс та кинути йому виклик. 

"На Близькому Сході триває війна. Тероризм становить постійну загрозу, а нові технології відкривають можливості, але також створюють багато серйозних викликів у сфері безпеки. З огляду на це, ми стоїмо разом, об'єднані в НАТО...", - заявив він та додав, що співпраця Північної Америки та Європи є "переможною комбінацією".

У тому ж числі Рютте привітав ціль у витраті 5% ВВП на оборону та плани щодо нарощування оборони. 

Він додав, що країни-члени Альянсу домовляться про подальше збільшення оборонного виробництва, що Збройні сили НАТО були забезпеченими усім необхідним. Зокрема це означатиме розширення оборонної промислової бази по обидва боки Атлантики.

"Наші рішення включають продовження підтримки України, а також сприяння справедливому і тривалому миру. Ми всі хочемо, щоб кровопролиття припинилося. Ми закликаємо Росію припинити агресію проти України", - заявив генеральний секретар НАТО. 

У зверненні до президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа Рютте заявив, лідерство голови Білого дому в цьому питанні принесло 1 трильйон доларів додаткових витрат від європейських союзників з 2016 року. 

"Сьогоднішні рішення принесуть ще трильйони для нашої спільної оборони, щоб зробити витрати між Америкою та її союзниками більш рівними та справедливими", - зауважив він.

війнаМарк Рюттесаміт НАТО

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