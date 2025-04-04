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Рютте відмовився критикувати мита Трампа, що порушують статут НАТО – The Guardian

04 квітня 2025, 15:33
Рютте відмовився критикувати мита Трампа, що порушують статут НАТО – The Guardian
За його словами, подібні торговельні суперечки між союзниками виникають не вперше.
Генсек НАТО Марк Рютте не наважився визнати, що американські мита на імпорт порушують один з ключових пунктів статуту НАТО.
 
Про це пише The Guardian.
 
Видання зауважує що в угоді про створення НАТО стаття 2 зокрема наголошує, що учасники альянсу повинні прагнути "усувати конфлікти у своїй міжнародній економічній політиці та заохочувати економічну співпрацю" між собою. І початково Рютте взагалі не хотів коментувати питання американських мит у цьому контексті.
 
"Моя роль глибоко зосереджена на захисті території НАТО, і тому я не коментую інші речі, безпосередньо пов’язані з захистом НАТО, євро, Атлантики і, звичайно, коли йдеться про Індо-Тихоокеанський регіон", – каже він.
 
Але зрештою журналісти таки витиснули з генсека НАТО досить м’яку заяву, в якій він уник прямої критики на адресу Трампа.
 
"У минулому ми бачили багато прикладів розбіжностей у поглядах, боротьби за тарифи. Це траплялося раніше, але це не порушувало другу статтю", - сказав Рютте.

 

НАТОМарк Рюттевійна в Україні

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