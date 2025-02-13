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Рютте відповів, чи вірить НАТО у намір путіна закінчити війну

13 лютого 2025, 19:53
Рютте відповів, чи вірить НАТО у намір путіна закінчити війну
Генеральний секретар НАТО відзначив, що треба зробити так, аби переговори призвели до погодження міцної угоди
російський диктатор путін є непередбачуваним на переговорах, але його треба залучати до них для того, аби добитися мирної угоди.
 
Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.
 
Зокрема, у Рютте запитали, чи дійсно він вірить, що російський диктатор путін хоче закінчити війну зараз, як про це напередодні сказав президент США Дональд Трамп.
 
"Я точно не знаю, що на думці у президента путіна. Звісно, і ви теж не можете знати. У мене було багато зустрічей з ним між 2010 і 2014 рокам, коли я обіймав попередню посаду. І він є сильним перемовником. Він дуже непередбачуваний. Але зрештою, якщо ми хочемо добитися мирної угоди, він нам потрібен там. Бо він той, хто розпочав цю агресивну війну проти вашої країни", - наголосив Рютте.
 
Генеральний секретар НАТО відзначив, що треба зробити так, аби переговори призвели до погодження міцної угоди, аби у світі зрозуміли, що саме Захід переміг. У підсумку це має бути зрозуміло для таких країн як Китай, Північна Корея та Іран.
 
Також у Рютте запитали, якщо президент Трамп каже, що переговори мають початися негайно, чи це означає, що Україна їх розпочне з позиції слабкості.
 
"Ні, я не зовсім погоджуюся з вами. Тому що, якщо станеться так, що почнуться переговори, вони не завершаться у перший або у другий день", - відповів Рютте.
 
У цьому зв'язку, на його переконання, буде можливість забезпечити успішність переговорів.
 
На думку Рютте, важливо добитися укладення мирної угоди за обставин, коли одночасно путін розумітиме, що Захід зберігає єдність, а Україна отримує усю необхідну підтримку, щоби взяти гору у війні.
 
"Це дуже важливо, і також коли він розумітиме, що він може завершити ті переговори лише тоді, коли ми будемо абсолютно запевнені, що результат буде довготривалим", - наголосив Рютте.
 
Окрім того, Рютте прокоментував перспективи членства України в Альянсі. Як нагадав генеральний секретар НАТО, на липневому саміті у Вашингтоні лідери Альянсу взяли зобов'язання щодо майбутнього членства України в організації колективної безпеки.
 
"Але ніколи не було узгоджено, що коли б не почалися переговори, ці перемовини якимось чином завершаться - у будь-якому випадку і обов'язково - членством в НАТО. Це ніколи не узгоджувалося. Так може бути, але це ніколи чітко не заявлялося", - сказав Рютте.

 

Марк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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