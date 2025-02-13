Рютте відповів, чи вірить НАТО у намір путіна закінчити війну

Генеральний секретар НАТО відзначив, що треба зробити так, аби переговори призвели до погодження міцної угоди

російський диктатор путін є непередбачуваним на переговорах, але його треба залучати до них для того, аби добитися мирної угоди.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на брифінгу після засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу у Брюсселі.

Зокрема, у Рютте запитали, чи дійсно він вірить, що російський диктатор путін хоче закінчити війну зараз, як про це напередодні сказав президент США Дональд Трамп.

"Я точно не знаю, що на думці у президента путіна. Звісно, і ви теж не можете знати. У мене було багато зустрічей з ним між 2010 і 2014 рокам, коли я обіймав попередню посаду. І він є сильним перемовником. Він дуже непередбачуваний. Але зрештою, якщо ми хочемо добитися мирної угоди, він нам потрібен там. Бо він той, хто розпочав цю агресивну війну проти вашої країни", - наголосив Рютте.