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ПОЛІТИКА

Рютте закликає НАТО зробити більше для зміни ходу війни в Україні

12 листопада 2024, 19:37
Рютте закликає НАТО зробити більше для зміни ходу війни в Україні
https://www.president.gov.ua/
При цьому генсек звернув увагу, що росія, яка співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, загрожує миру та безпеці не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці.

Країнам НАТО необхідно посилити свою допомогу Україні у війні з росією. Просто допомогти ЗСУ триматись у бою недостатньо.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Reuters.

"Ми маємо підтвердити свою відданість курсу війни, і ми маємо зробити більше, ніж просто "утримувати" Україну в бою. Ми маємо підвищити ціну для путіна та його авторитарних загроз, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту", - зазначив Рютте на пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном.

При цьому генсек звернув увагу, що росія, яка співпрацює з Китаєм, Іраном та Північною Кореєю, загрожує миру та безпеці не лише в Європі, а й в Індо-Тихоокеанському регіоні та Північній Америці.

У свою чергу французький лідер підкреслив, що він наполягатиме, щоб Україні й надалі допомагали стільки, скільки потрібно.

"Це єдиний шлях до переговорів, і я хочу чітко сказати, що коли настане час, нічого не повинно бути вирішено по Україні без українців та по Європі без європейців", - зазначив Макрон.

війнаНАТОзброяМарк Рюттепідтримка Україниросія загроза

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