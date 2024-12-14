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ПОЛІТИКА

Рютте закликав не розкривати деталі мирної угоди, щоб не посилювати позиції рф

14 грудня 2024, 14:42
Рютте закликав не розкривати деталі мирної угоди, щоб не посилювати позиції рф
На його думку, це зробить російського президента владіміра путіна обізнанішим.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що не варто публічно обговорювати деталі можливої мирної угоди про завершення російсько-української війни.

Про це він заявив у коментарі "Голосу Америки".

За його словами, він надає перевагу не розкривати деталі того, що могло б стати “сильною угодою” для України. Рютте вважає, що публічне обговорення зробить російського президента владіміра путіна обізнанішим. 

"Навіщо зараз ці розмови по телебаченню. Робімо це трохи за зачиненими дверима, тому що інакше, коли він сяде за стіл переговорів, він вже знатиме, що ми збираємося робити. Тому я трохи вагаюсь відповідати на ваше запитання", - сказав Рютте.

Генсек додав, що підтримка України країнами Європи є "непорушною".

"Ми всі з вами. Ми хочемо, щоб ви були у сильній позиції, коли дійде до переговорів на ваших умовах", – сказав Рютте.

Водночас він зазначив, що продовжується робота з адміністрацією новообраного президента США Дональда Трампа.

"І я вважаю, що важливо, щоб коли буде угода, вона буде сильною", – наголосив він.

війнаМарк Рютте

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