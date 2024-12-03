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Рютте заявив, що путін не відмовився від загарбницьких цілей в Україні

03 грудня 2024, 14:07
Рютте заявив, що путін не відмовився від загарбницьких цілей в Україні
Рютте сказав, що НАТО та ЄС мають тісно працювати для підтримки України
російський диктатор путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні.
 
Про це генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання глава МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.
 
Зокрема, генеральний секретар Альянсу розповів, що сьогодні відбудеться робоча вечеря на засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці Європейського Союзу Кайї Каллас.
 
Рютте сказав, що НАТО та ЄС мають тісно працювати для підтримки України.
 
"Україна вступає в ще одну вирішальну зиму. І агресія росії не показує жодних ознак послаблення. Якраз навпаки, путін посилює свою риторику і безрозсудні дії. Він використовує Україну як випробувальний полігон для експериментальних ракет і розгортає солдатів з Північної Кореї у цій незаконній війні. путін не зацікавлений у мирі. Він тисне, намагаючись захопити більше території, бо він думає, що може зламати рішучість України і нашу, але він помиляється. Україна має право захищати себе. І ми маємо обов'язок допомогти їй", - наголосив Рютте.
 
У цьому зв'язку, як наголосив Рютте, треба продовжувати надавати тверду підтримку Україні.
 
Рютте нагадав, що у Вашингтоні союзники узгодили взяти фінансове зобов'язання для надання безпекової допомоги Україні на суму 40 млрд євро.
 
"І ми залишаємося відданими цьому зобов'язанню", - сказав Рютте.
 
Він привітав нещодавні оголошення від США, Німеччини, Швеції, Естонії, Литви, Норвегії про надання нової військової допомоги.
 
"Це гарні новини", - додав Рютте.
 
Крім того, у німецькому Вісбадені запускається нове командування НАТО для координації надання безпекової допомоги і проведення навчань для України.
 
"Це робить нашу підтримку більш міцною і також стійкою. Але ми усі маємо робити більше, особливо зараз. Чим сильнішою буде наша військова підтримка України зараз - тим сильнішою буде їхня рука за столом переговорів. І тим швидше ми зможемо покласти край російській агресії в Україні раз і назавжди", - наголосив Рютте.
 
Окремо він сказав, що Україна стикається з дуже складною зимою, бо російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру продовжуються.
 
Генеральний секретар вважає правильним, що президент України Володимир Зеленський звертається до союзників в НАТО та інших країн, зокрема Австралії, щодо потреби в отриманні додаткової військової допомоги, аби Україна могла відбувати наступальні атаки на полі бою, а також захищатися від повітряних атак. Енергетичну інфраструктуру важливо захищати якомога краще.
 
Рютте сказав, що наразі головна увага має приділятися зміцненню України саме у цей момент, бо росіяни повільно просуваються далі на захід на східному фронті, хоча й несуть високі втрати.
 
"Тож, ми повинні забезпечити, Україна зайняла позицію сили", - сказав Рютте і додав, що саме український уряд повинен вирішувати, коли у майбутньому розпочинати переговори з Росією.

 

війна в Україніросія окупантиМарк Рютте

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