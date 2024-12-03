Рютте заявив, що путін не відмовився від загарбницьких цілей в Україні

Рютте сказав, що НАТО та ЄС мають тісно працювати для підтримки України

російський диктатор путін не зацікавлений у мирі і прагне захопити більше території в Україні.

Про це генеральний секретар Альянсу Марк Рютте сказав на брифінгу перед початком дводенного засідання глава МЗС країн-членів НАТО у Брюсселі.

Зокрема, генеральний секретар Альянсу розповів, що сьогодні відбудеться робоча вечеря на засіданні Ради Україна-НАТО за участі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та високої представниці Європейського Союзу Кайї Каллас.