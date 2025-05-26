Рютте зіткнувся з викликом НАТО через тиск з боку Трампа

З трьох днів захід буде проходити лише два.

Саміт країн НАТО запланований на червень у Гаазі, але він пройде в скороченому форматі.

Про це повідомляє Radio Free Europe/Radio Liberty.

Літній саміт, ймовірно, стане найделікатнішим за останні роки, а також першим справжнім випробуванням для генсека Марка Рютте.

У НАТО кажуть, що Рютте потрібно всі його дипломатичні навички, аби забезпечити успіх саміту, а під успіхом вони мають на увазі задоволення президента США Дональда Трампа.

"Їхній кошмарний сценарій – бурхливий саміт НАТО 2018 року в Брюсселі під час першого терміну Трампа, коли відео напруженої суперечки з тодішнім генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом визначило тон усього засідання. Пізніше того ж дня Трамп пригрозив повністю вивести США з військової організації", – пише видання.

Аби обійтіся без конфліктів між членами Альянсу, саміт скоротили з трьох днів до двох.

Програма поки не затверджена, але першого дня відбудеться офіційна вечеря, а другого – дві робочі сесії: одна присвячена видаткам на оборону, а інша питанням розвитку оборонної промисловості.

Адже кілька європейських союзників зацікавлені в закупівлі японської та південнокорейської оборонної продукції, ймовірно, що на останній сесії будуть присутні чотири "індо-тихоокеанські партнери" НАТО – Австралія, Японія, Нова Зеландія та Південна Корея.

Президент України Володимир Зеленський був почесним гостем на попередніх самітах НАТО, але поки немає підтвердження його запрошення.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна сказав, що відмова Зеленського у візиті буде "серйозною стратегічною помилкою", оскільки це буде єдиною темою, про яку писатимуть ЗМІ після зустрічі.

Якщо український лідер приїде, то, ймовірно, для нього не буде організоване окреме засідання Ради Україна-НАТО, як це було під час двох попередніх самітів.