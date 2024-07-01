Ризик кризи євро зростає – Reuters

Через результати виборів у Франції ризик кризи в зоні євро різко зріс.

Ймовірність нової кризи в зоні євро - близький до обвалу, який стався більше десяти років тому.

Проте умови, які б його викликали наразі не дозріли, пише агенція Reuters.

Головний страх на даний момент полягає в тому, що Франція, де перемагає права партія "Національне об'єднання" у першому турі позачергових парламентських виборів, може вступити в період крайньої політичної нестабільності і фінансового марнотратства, а це може призвести до різкого зростання прибутковості французьких державних облігацій.

Інші держави єврозони, які мають високу заборгованість - особливо Італія, можуть постраждати від зараження, тому єдина валюта тоді виявиться на межі краху.

Франція та Італія - набагато більші економіки, ніж Греція та інші країни єврозони, які опинилися у центрі останньої кризи.

Проте таки сценарій не здається неминучим, оскільки Жордан Барделла, вкрай правий кандидат на пост прем'єр-міністра, пом'якшує фінансові обіцянки своєї партії. "Національне об'єднання" сподівається на перемогу на президентських виборах у Франції у 2027 році, і було б безглуздо підірвати довіру до нього, спровокувавши до цього фінансову кризу.

З моменту, коли президент Еммануель Макрон оголосив про вибори, різниця в прибутковості французьких і німецьких 10-річних державних облігацій збільшилася, з 49 базисних пунктів до 85 базисних пунктів. Реакція в Італії була обмеженою: спред прибутковості її облігацій щодо німецьких облігацій зріс до 162 базисних пунктів із 133 базисних пунктів.