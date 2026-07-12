С-400 залишаються перепоною для продажу F-35 Туреччині – Конгрес США

Саме ця проблема, за словами законодавців, досі блокує відновлення оборонної співпраці між Вашингтоном і Анкарою.

російські зенітні ракетні комплекси С-400, які перебувають на озброєнні Туреччини, залишаються ключовою перешкодою для повернення Анкари до програми винищувачів F-35.

Про це заявили кілька членів Конгресу США на тлі дискусій щодо можливого пом'якшення американських санкцій, пише Kathimerini.

Питання знову опинилося в центрі уваги після заяв президента США Дональда Трампа під час саміту НАТО, який допустив можливість перегляду санкцій CAATSA проти Туреччини за певних умов.

Голова Комітету Сенату США із закордонних справ Джим Ріш наголосив, що саме наявність російських С-400 залишається головною перепоною для повного відновлення оборонної співпраці між Вашингтоном і Анкарою.

За його словами, США розраховують, що Туреччина відмовиться від російських систем, що дозволить закрити це питання.

Сенатор-демократ Кріс Ван Голлен, який був одним із ініціаторів санкцій проти Туреччини у 2019 році, також виступив категорично проти передачі Анкарі винищувачів F-35. Він заявив, що експлуатація С-400 створює загрозу для американських літаків п'ятого покоління, а також розкритикував політику президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Своєю чергою конгресмен-республіканець Майк Лоулер заявив, що продаж F-35 Туреччині суперечить інтересам національної безпеки США та може призвести до витоку критично важливих технологій. Він наголосив, що обмеження мають залишатися чинними доти, доки Анкара експлуатує російські С-400.

Туреччина була виключена з програми F-35 після придбання російських систем ППО С-400. Законодавство США забороняє продаж цих винищувачів Анкарі, поки російські комплекси залишаються на її озброєнні. Водночас президент США Дональд Трамп раніше припустив, що санкції проти Туреччини можуть бути переглянуті, якщо для цього будуть виконані відповідні умови.