Саакашвілі закликав Порошенка повернути йому громадянство
Своє звернення політик записав на відео та оприлюднив у Facebook.
Він нагадав, що Порошенко позбавив його громадянства, коли самого Саакашвілі не було в Україні - "я поїхав до США лобіювати в Конгресі Америки інтереси України".
"Позбавили ви мене громадянства з порушенням українського законодавства та з порушенням міжнародних норм, бо не можна позбавляти громадянства людину, яка не має громадянства іншої країни", - сказав політик.
Він заявив, що через тиск Адміністрації Порошенка справу щодо повернення йому громадянства затримують у судах.
Саакашвілі вказав, що ставить Порошенку "просте питання": "Слабо відновити законність, повернути мені мій український паспорт та пустити мене до України?".
Він також натякнув на звернення Зеленського, який дав Порошенку 24 години на роздуми про президентські дебати на 70-тисячному "Олімпійському". Та вказав, що не буде давати 24 години, бо в президента "вдосталь часу до другого туру президентських виборів, щоб вчинити за законом і за міжнародним правом".
"До зустрічі в Києві", — закінчив своє звернення Саакашвілі.
Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі вимагав визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.
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