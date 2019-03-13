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Саакашвілі заявляє, що повернеться в Україну 1 квітня

"Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде у другий тур"
Міхеїл Саакашвілі заявив, що найближчим часом планує повернутися в Україну.
Саакашвілі заявляє, що повернеться в Україну 1 квітня Фото: ria.ru

"У мене є електронний квиток на 1 квітня цього року. З Варшави я лечу в Київ, о 14.05 я планую приземлитися в Борисполі. Цей квиток я взяв, бо впевнений: Порошенко не пройде у другий тур і я більш ніж впевнений, що після цього жоден прикордонник не виконає наказ Порошенко не пускати мене в Україну", - сказав він під час інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє BBC.

1 квітня - наступний день після першого туру президентських виборів, які відбудуться 31 березня.

Пізніше Дмитро Гордон уточнив, що розмова з Саакашвілі записувалась у ніч з 5 на 6 березня.

У прикордонній службі вже заявили, що пропускати Саакашвілі в Україну не збираються - ні зараз, ні 1 квітня.

"Дана особа не є громадянином України і немає підстав для його в'їзду в Україну до 2021 року", - заявив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Минулого року Саакашвілі видворили з України і заборонили в'їзд на наступні кілька років. Наразі екс-президент Грузії мешкає в Нідерландах, де, за його словами, він отримав право на проживання і роботу.

Він неодноразово заявляв, що планує повернутися до України.

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі вимагав визнати незаконним та скасувати указ президента від 26 липня 2017 року №196/2017 в частині припинення його громадянства України.

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13 03 2019 10:24
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