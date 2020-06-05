Садочки і школи Кабмін хоче підготувати до 1 вересня попри карантин

"Попри карантин і коронавірус хочеться, щоб із 1 вересня наші діти пішли в якісно відремонтовані чи новозбудовані школи і дитячі садки"

"Ще однією точкою розігріву економіки (крім доплат пенсіонерам - ред.) стане програма "Велике будівництво", над якою уряд за дорученням президента працює. Ми передбачаємо понад 100 мільярдів гривень лише на дорожнє будівництво державних доріг.

Кабінет міністрів планує попри карантин підготувати дитячі садочки і школи до експлуатації з 1 вересня, а також відремонтувати приймальні відділення 210 "опорних" лікарень.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні Кабінету міністрів, пише "Українська правда".

Пряма мова: "Ще однією точкою розігріву економіки (крім доплат пенсіонерам - ред.) стане програма "Велике будівництво", над якою уряд за дорученням президента працює. Ми передбачаємо понад 100 мільярдів гривень лише на дорожнє будівництво державних доріг.

Також великі кошти передбачаються на державний фонд регіонального розвитку - 4,9 мільярди гривень. Ще один момент - будівництво приймальних відділень лікарень.

Попрошу Міністерство фінансів, щоб кошти державного фонду регіонального розвитку пішли в регіони якомога швидше. Давайте не будемо цей процес затягувати на липень вересень, тому що більшість об’єктів - це школи і дитячі садочки.

І важливо, щоб будівництво тривало вже - і (щоб) до 1 вересня об’єкти освітньої інфраструктури були завершеними… Виплати авансів на кінець травня – початок червня гарантуємо і забезпечимо. Це будівництво необхідно починати, провадити і якісно завершити до 1 вересня.

Попри карантин і коронавірус хочеться, щоб із 1 вересня наші діти пішли в якісно відремонтовані чи новозбудовані школи і дитячі садки".

Деталі: Окрім доріг і шкіл, влада планує відбудувати приймальні відділення 210 лікарень.

Зокрема, кошти "Нафтогазу" підуть на будівництво і реконструкцію приймальних відділень лікарень - це проект на суму щонайменше 6 млрд грн.

За результатами 2020 року "Нафтогаз" перерахує в держбюджет 39,7 млрд грн дивідендів, уже сплачено 8,5 млрд грн. Більша частина цих коштів піде на будівництво доріг і реконструкцію приймальних відділень.

Пряма мова: "Буде побудовано й оновлено 210 приймальних відділень в опорних лікарнях за єдиними стандартами. Відділення отримають сучасне обладнання. Люди в маленьких містах і селах повинні отримувати доступні високоякісні медичні послуги, а ці лікарні мають забезпечити громадянам 60-хвилинну доступність до повного переліку якісних медичних послуг".

Інші подробиці: Прем’єр-міністр пообіцяв "продовження і реалізацію медичної реформи у повному обсязі із корективами, які вніс коронавірус". Він доручив міністру охорони здоров’я якомога скоріше опрацювати пропозиції щодо цього.

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