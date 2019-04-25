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Садовий каже, що готовий стати прем'єром

При цьому він уточнив, що це можливо тільки у випадку, якщо його підтримає парламент
Лідер партії "Самопоміч", міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що готовий стати премʼєр-міністром при президенті Володимирі Зеленському.
Садовий каже, що готовий стати прем

"Працювати я готовий. Але я готовий працювати, маючи легітимність. Якщо є підтримка більшості в парламенті, ти можеш зробити багато. А коли ти приходиш і працюєш в опозиції, то виходить, що ти можеш пропонувати ідеї, але вони не будуть реалізовані", - повідомляє Delo.ua з посиланням на слова Садового.

Він додав, що "Самопоміч" планує брати участь у парламентських виборах та хоче збільшити кількість своїх представників у Верховній Раді. Фракція парламенту "Самопоміч" підготувала проект закону "Про президента України".

Нагадаємо, що "Самопоміч" пропонує новий закон, який звужує президентські повноваження та розширює премʼєрські.

Проект закону забирає в президента низку повноважень і передає значну їх частину премʼєр-міністру.

"Самопоміч" пропонує передати премʼєру право призначати директора НАБУ та голову Держбюро розслідувань, голову СБУ та міністрів закордонних справ та оборони, віддати йому керівництво Службою зовнішньої розвідки та розвідувальними органами та низку інших повноважень президента.

Законопроект планують обговорювати з командою майбутнього президента Володимира Зеленського.

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25 04 2019 17:16
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