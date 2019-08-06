ПОЛІТИКА НОВИНИВиборчий список політичної партії "Самопоміч" на виборах до Верховної Ради очолив мер Львова, колишній кандидат в президенти Андрій Садовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садовий оголосив лідерів списку "Самопомочі" на парламентські вибори
У першу п'ятірку увійшли Садовий, Квасницька, Дрік, Бідняк і Сироїд
Андрій Садовий. Фото: galfinance.com
Лідерів списку оголосили на з'їзді партії, який відбувся 8 червня.
- Андрій Садовий, лідер "Самопомочі"
- Ольга Квасницька, депутат Одеської міськради
- Олександра Дрик, глава ГО "Декларації під контролем"
- Тетяна Бідняк, депутат Харківської облради
- Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради
- Віталій Фидрін, депутат Тернопільської облради
- Олег Березюк, голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді
- Микола Кміть, екс-голова Львівської обласної державної адміністрації
- Тетяна Острикова, депутат Верховної Ради від "Самопомочі"
- Ольга Бабій, депутат Київської обласної ради
- Ігор Косован
- Роман Семенуха
- Руслан Хомич
- Олег Лаврик
- Марія Яковлєва
- Андрій Дмитрієв
- В'ячеслав Кущинський
- Любомир Зубач
- Юрій Акуленко
- Руслан Сидорович
Нагадаємо, що лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав очільників партій "Голос" Святослава Вакарчука та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка не боротися між собою на виборах до Верховної Ради і дати бій "мажоритарним феодалам".
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08 06 2019 13:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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