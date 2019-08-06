Садовий оголосив лідерів списку "Самопомочі" на парламентські вибори У першу п'ятірку увійшли Садовий, Квасницька, Дрік, Бідняк і Сироїд

Виборчий список політичної партії "Самопоміч" на виборах до Верховної Ради очолив мер Львова, колишній кандидат в президенти Андрій Садовий.

Андрій Садовий. Фото: galfinance.com

Лідерів списку оголосили на з'їзді партії, який відбувся 8 червня. Андрій Садовий, лідер "Самопомочі"

Ольга Квасницька, депутат Одеської міськради

Олександра Дрик, глава ГО "Декларації під контролем"

Тетяна Бідняк, депутат Харківської облради

Оксана Сироїд, віце-спікер Верховної Ради

Віталій Фидрін, депутат Тернопільської облради

Олег Березюк, голова фракції "Самопоміч" у Верховній Раді

Микола Кміть, екс-голова Львівської обласної державної адміністрації

Тетяна Острикова, депутат Верховної Ради від "Самопомочі"

Ольга Бабій, депутат Київської обласної ради

Ігор Косован

Роман Семенуха

Руслан Хомич

Олег Лаврик

Марія Яковлєва

Андрій Дмитрієв

В'ячеслав Кущинський

Любомир Зубач

Юрій Акуленко

Руслан Сидорович Нагадаємо, що лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий закликав очільників партій "Голос" Святослава Вакарчука та "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка не боротися між собою на виборах до Верховної Ради і дати бій "мажоритарним феодалам".

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