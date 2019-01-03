Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка, - ВІДЕО

Таку заяву лідер "Самопомочі" зробив під час спеціальної прес-конференції

Кандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.

За словами Андрія Садового, вирішальними для його рішення стали результати соціологічних опитувань серед українців за трьома основними показниками – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві, інформує "24".

Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі".

На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.