ПОЛІТИКА НОВИНИКандидати у президенти України - міський голова Львова Андрій Садовий та екс-міністр оборони Анатолій Гриценко 1 березня об'єднали свої зусилля на президентських виборах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Садовий зняв свою кандидатуру на виборах на користь Гриценка, - ВІДЕО
Таку заяву лідер "Самопомочі" зробив під час спеціальної прес-конференції
Фото: Радіо НВ
За словами Андрія Садового, вирішальними для його рішення стали результати соціологічних опитувань серед українців за трьома основними показниками – рейтинг, динаміка та рівень довіри в суспільстві, інформує "24".
Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі".
На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.
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01 03 2019 13:12 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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