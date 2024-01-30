Салліван обговорив із главою МЗС Китаю війну росії проти України

Закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин.

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван обговорив із главою МЗС Китаю Ван І низку питань, зокрема російську війну проти України.

Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу.

Кірбі зазначив, що закрита зустріч Саллівана і Ван І тривала понад 12 годин. Стороги оцінили прогрес у ключових питаннях після переговорів між президентом США Джо Байденом та китайським лідером Сі Цзіньпінем ще в листопаді.

Сторони також провели конструктивні дискусії щодо глобальних та регіональних питань, у тому числі пов’язаних з війною росії проти України, Близький Схід, КНДР, Південно-Китайське море.

Нагадаємо, що торік лідери США та Китаю домовилися відновити відносини, які перебували в підвішеному стані протягом більшої частини 2023 року.