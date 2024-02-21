Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Салліван закликав Конгрес забезпечити фінансування України

21 лютого 2024, 10:23
Салліван закликав Конгрес забезпечити фінансування України
bbc
Представники Конгресу мають виконати свої конституційні зобов'язання та допомогти захистити свободу та незалежність України, закликав радник.

Джейк Салліван звернувся до Конгресу із проханням забезпечити фінансування України.

Про це повідомляє Білий дім.

Салліван сказав представникам Конгресу, що вони мають виконати свої конституційні зобов'язання та допомогти захистити свободу та незалежність України.

"У нас немає скарбнички, де ми просто зберігаємо готівку, яку можемо передати Україні. Нам потрібно, щоб Конгрес виконав свої конституційні зобов'язання щодо виділення коштів, які президент потім зможе використати для відправки зброї американського виробництва, виробленої американськими робітниками та американськими державами, в Україну , щоб допомогти захистити свободу та незалежність цієї країни", - сказав Салліван.

Ситуація, за словами Саллівана, безальтернативна і тому Конгрес має виконати це зобов'язання на користь американської безпеки.

"Для цього немає іншого шляху - і тому, я думаю, Конгрес, і особливо спікер, маємо подивитися своєї відповідальності прямо в обличчя, а потім виконати цю відповідальність, виконати це зобов'язання перед своїми виборцями та американським народом та на користь американської національної безпеки", - сказав Салліван.

Конгрес СШАвійна в Українісалліванросія окупанти

Останні матеріали

російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Політика
російські шпигуни повернулися, і вони небезпечніші, ніж будь-коли. кремлівські спецслужби зробили висновки зі своїх помилок – The Economist
Переклад iPress – 21 лютого 2024, 00:48
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Cуспільство
Розповідь чеського волонтера з Мар'їнки. Та як непальці воюють за росію – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 14:57
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Політика
Світ знову зазнав поразки. Захід може не хотіти війни, але війна стоїть на його порозі – Девід Патрікаракос
Переклад iPress – 20 лютого 2024, 09:10
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Політика
Капітуляція США у підтримці України призведе до нової війни. А Європа розділиться – Сем Грін та Едвард Лукас
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 23:55
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Політика
Привид Трампа спровокував страх та рішучість в Мюнхені. Європа стурбована і обурена, але не знає, що робити далі – огляд західних ЗМІ
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 16:15
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Відхід з Авдіївки – чому та як. Попри всі зусилля Трампа пересічні американці підтримують надання допомоги Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 12:36
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Cуспільство
Авдіївка: зачистка. Завершення операції в Авдіївці та втрати сторін – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2024, 01:50
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це
Політика
Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер
Переклад iPress – 18 лютого 2024, 19:35
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється