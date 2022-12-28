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ПОЛІТИКА

Саме Україна об’єднала ЄС – президент України звернувся до Верховної Ради

28 грудня 2022, 15:44
Саме Україна об’єднала ЄС – президент України звернувся до Верховної Ради
Фото: з вільних джерел

Президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив із традиційним щорічним посланням до Верховної Ради, повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Через повітряну тривогу виступ був відкладений на 1,5 години.

Окрім президента на засіданні у ВР були присутні: Уряд у повному складі, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, іноземні дипломати, військові та члени родин загиблих героїв.

У своєму виступі Зеленський заявив, що Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління, а "все, що не досягли раніше, буде у нас".

Головні тези виступу президента 

Ми пройдемо цю зиму, російські "шахедні" удари не допоможуть.

Наша мета – відновити територіальну цілісність України та звільнити всіх, хто в зараз у полоні. З початку війни повернули наших 1456 людей.

Ми допомогли Заходу віднайти себе знову і відчути на скільки Захід переважає. Ніхто вже там не боїться рф. Саме Україна об’єднала ЄС.

З початку повномасштабного вторгнення відбулося 850 дипломатичних заходів, в яких президент брав особисту участь.

Український військово-промисловий комплекс буде одним із найбільш прогресивніших.

Потрібні нові гарантії безпеки, реформа існуючих міжнародних організацій (які мають гарантувати мир, але не здатні це зробити).

Єдність – це те, що ми маємо зараз берегти.

Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі наші покоління. Все що не досягли раніше, буде у нас. Зараз є загальнонаціональна єдність, функціонуюча своя держава і підтримка світу.

Наша країна стане лідером у побудові "зеленої енергетики". Також маємо розвивати власну атомну генерацію.

Кількість терміналів Starlink доведемо до більше ніж 30 тисяч у найбільший час.

Ми завершимо тотальну цифровізацію всіх державних послуг.

Будемо розвивати відносини з країнами Африки та Півдня заради продовольчої безпеки. 30 держав-донорів приєдналися до ініціативи Grain from Ukraine.

Бізнес – це також захист України, податки – це також безпека. На оборону за рік спрямовано більш як 1,2 трлн грн. Маємо пам’ятати, що це кошти, отримані зі внутрішніх податків та мит, а міжнародна допомога йде на гуманітарні цілі.

Наявна податкова система не влаштовує тих, хто платить податки, та тих, хто їх збирає. Треба шукати консенсус для її покращення.

Має бути міжнародний трибунал для військових злочинців окупантів.

Відбудова України буде найбільшим економічним проєктом Європи. Будемо відновлювати "нормальність життя" на території Донбасу та Криму.

Мільйони наших людей закордоном не мають стати біженцями. Ми маємо повернути їх до дому.

Має бути створена сучасна ветеранська політика та політика реабілітації.

Виступ президента тривав 52 хвилини. Після нього відбулося нагородження військових.

Верховна РадавійнаУкраїнапрезидентзвернення

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