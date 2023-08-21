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Саміт БРІКС без путіна вказує на ізоляцію росії – CNN

21 серпня 2023, 09:09
Саміт БРІКС без путіна вказує на ізоляцію росії – CNN
Фото: reuters
путін намагається налагодити звʼязки з Китаєм та Іраном.

російська влада перебуває в ізоляції про що свідчить відсутність диктатора путіна на саміті БРІКС у Південній Африці.

Про це повідомляє видання CNN.

У статті йдеться, що раніше російський диктатор був людиною, на яку було варто звертати увагу, але після початку повномасштабного вторгнення до України світ почав сприймати його зовсім по іншому. путін випадає зі світової політики.

Журналісти видання зазначили, що диктатор намагається налагодити звʼязки з Китаєм та Іраном, а також не варто забувати про білорусь. При цьому путін раніше говорив, що не вважає свою присутність у БРІКС "важливішою за мою присутність зараз у росії".

Разом з тим неявка на саміт показує, що російська влада знаходиться в ізоляції.

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