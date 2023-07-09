Саміт БРІКС пройде в очному форматі – президент ПАР

Він відбудеться наступного місяця.

Саміт БРІКС пройде в офлайн режимі не дивлячись на виданий ордер на арешт російського диктатора владіміра путіна.



Про це повідомляє Barrons.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса підтвердив, що наступного місяця саміт БРІКС, на який запрошено владіміра путіна, буде фізичним, попри ордер на арешт російського лідера.



"Саміт БРІКС триває, і ми завершуємо наші дискусії щодо формату", - сказав він журналістам, додавши, що це буде фізична зустріч.

Нагадаємо, що група країн БРІКС нарощує свої зусилля щодо посилення глобального впливу. Група, до якої входять Бразилія, росія, Індія, Китай та Південна Африка планують розширення.