Саміт миру в Швейцарії охоронятимуть 4 тисячі військових
Про це пише портал Swissinfo.
З 5 по 19 червня до чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил Швейцарії будуть допомагати виконувати різні завдання, що включають охорону об'єктів, спостереження, підтримку командування і логістику.
Уряж посилює заходи із забезпечення захисту повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.
Нагадаємо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.
На сьогодні відомо, що 106 країн візьмуть участь в Саміті миру.