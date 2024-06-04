Саміт миру в Швейцарії охоронятимуть 4 тисячі військових

Швейцарська армія розпочала забезпечувати безпеку в проведенні Глобального саміту миру у Швейцарії на гірському курорті Бюргеншток поряд із містом Люцерн.

Про це пише портал Swissinfo.

З 5 по 19 червня до чотирьох тисяч військовослужбовців збройних сил Швейцарії будуть допомагати виконувати різні завдання, що включають охорону об'єктів, спостереження, підтримку командування і логістику.

Уряж посилює заходи із забезпечення захисту повітряного простору. На прохання кантону Нідвальден уряд запровадив обмеження повітряного простору.

Нагадаємо, що Саміт миру у Швейцарії відбудеться 15 і 16 червня.

На сьогодні відомо, що 106 країн візьмуть участь в Саміті миру.