Саміт НАТО буде історичним – глава МЗС Литви

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що саміт НАТО у Вільнюсі стане історичним або через його досягнення, або через втрачені можливості.

Про це пише LRT.

"Є ті, хто каже, що саміт буде історичним у будь-якому разі, питання тільки в тому, чи буде він історичним через досягнення або через втрачені можливості. Чи є така ймовірність? Вона дійсно існує", – заявив глава МЗС.

Ландсбергіс додав, що хоче вірити, що тижні, які залишилися до саміту, дадуть нам як Альянсу можливість заповнити ці прогалини і просунутися до більш історичної зустрічі лідерів у Вільнюсі, і Україна отримає чіткий сигнал про перспективи членства в НАТО.

"Литва є одним із членів НАТО, загалом їх 31, і в нас є політична позиція, ми її захищаємо, ми допомагаємо Україні всіма інструментами і всіма силами", – сказав Ландсбергіс і висловив сподівання, що в саміті візьме участь президент України Володимир Зеленський і назвав його приїзд важливим.

Також глава МЗС розповів, що Литва під час саміту прагне висвітлити виклики своїй безпеці, які конкретно пов'язані з нашим географічним положенням і наявністю кордону як з росією, так і з Білоруссю, ми хочемо, щоб це відображалося через цю призму.