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ПОЛІТИКА

Саміт НАТО був затьмарений президентськими перегонами в США – The Times

11 липня 2024, 14:30
Саміт НАТО був затьмарений президентськими перегонами в США – The Times
з вільних джерел
Саміт НАТО зіштовхується з викликами.

НАТО святкує своє 75-річчя. Його 32 члени є частиною найуспішнішого оборонного військового союзу в історії. Згідно зі статтею 5 основоположного договору, напад на одного з них є нападом на всіх. Ця взаємна гарантія пережила кризи і витримала випробування часом.

Проте є й інша цифра, яка робить свій внесок: 81. Це вік президента Байдена, і обговорення щодо нього постійно присутнє на зустрічах лідерів. Занепокоєння щодо розумових здібностей Байдена кидає тінь не лише на саміт, але й на майбутнє Альянсу, особливо на його зобов'язання врятувати Україну від загарбницьких сил владіміра путіна. Якщо Байден вийде з президентських перегонів, або якщо він цього не зробить, найпотужнішу державу НАТО незабаром може очолити людина, яка вважає що ця організація складається з країн, які наживаються коштом Америки.

Про це повідомляє The Times.

Протягом усієї політичної кар'єри Трампа було важко розрізнити, що є правдою, а що ні в його численних заявах. Але все вказує на те, що повернення республіканця до Білого дому може не обіцяти нічого доброго ні НАТО, ні Україні. Трамп говорив про своє бажання довести війну до швидкого завершення, яке, як багато хто побоюється, відбудеться за рахунок України.

Президентство Трампа також може призвести до радикального переформатування НАТО. Прихильники Трампа пропонують повне виведення сухопутних військ США з Європи, а внесок Вашингтона в оборону континенту обмежиться військово-повітряними й військово-морськими підрозділами, а також ядерною парасолькою.

"Протягом 75 років основою НАТО була американська міць. Друга адміністрація Байдена все ще буде дедалі більше відволікатися на Китай. Хто б не переміг 5 листопада, європейці будуть змушені платити більше за свою безпеку", — пише газета.

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