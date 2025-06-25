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ПОЛІТИКА

Саміт НАТО обіцяє славу Трампу і тінь для України – FT

25 червня 2025, 10:32
Саміт НАТО обіцяє славу Трампу і тінь для України – FT
Україна НАТО
Очікується, що саміт НАТО стане тріумфальним для Трампа та провальним для України.

Президент США Дональд Трамп 25 червня взяв участь у саміті НАТО в Гаазі, де країни-члени готуються ухвалити нову оборонну ціль — збільшення витрат на оборону до 3,5% ВВП до 2035 року. Ініціативу активно просував чинний прем’єр Нідерландів і майбутній генсек Альянсу Марк Рютте.

Візит Трампа відбувся на тлі його недавнього рішення про масштабні авіаудари по іранських ядерних об’єктах — першої великої військової операції нового президентського терміну. Також Трамп заявив про досягнення перемир’я між Ізраїлем та Іраном. На тлі цих подій, за оцінками аналітиків, глава Білого дому використовує саміт для посилення власного іміджу на міжнародній арені.

 Про це пише у своїй колонці корреспондент The Guardian Дэн Саббах.

Попри побоювання щодо дистанціювання США від НАТО чи України, формально підтримка зберігається. Однак Вашингтон призупинив нові постачання озброєнь Києву, а президента Володимира Зеленського запросили лише на протокольну вечерю, а не на головні засідання. Колишній представник НАТО Джеймі Ші назвав це "тривожним сигналом" для України.

На саміті також активно обговорювалася ініціатива Рютте щодо нового оборонного бюджету Альянсу: 3,5% ВВП на оборону і ще 1,5% — на кіберзахист, розвідку та інфраструктуру. Хоча спочатку пропонувалося досягти цього рівня до 2032 року, остаточним компромісом стала дата 2035-й. Іспанія висловила незгоду з новими витратами, але не блокувала рішення.

Деякі держави, як-от Польща, вже перевищують нову ціль, тоді як країни на кшталт Франції, Німеччини чи Британії стикаються з серйозними бюджетними викликами. Зокрема, Лондону доведеться витрачати на 30 мільярдів фунтів більше щороку, щоб відповідати новому рівню.

Зеленський, у свою чергу, розраховує на особисту зустріч із Трампом під час саміту. Американський президент підтвердив таку можливість, але зазначив, що вона буде короткою.

На думку генсека НАТО, лише загроза з боку росії змусила союзників погодитися на збільшення витрат. "Якщо хочете, щоб у Лондоні й надалі говорили англійською, а не російською — треба себе захищати", — наголосив Рютте.

Дональд Трампсаміт НАТО

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