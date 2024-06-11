Саміт НАТО розгляне щорічну допомогу для України на €40 млрд – Столтенберг

Країни Альянсу у Вашингтоні мають погодити довгострокову військову допомогу для України.

Від початку повномасштабного вторгнення рф Україна отримувала від країн НАТО військове обладнання на суму до 40 мільярдів євро щорічно.

Про це сьогодні під час спільної пресконференції за участі президента Латвії Едгарса Рінкевичса і президента Польщі Анджея Дуди за підсумками саміту НАТО в форматі В9 заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Укрінформ.

"Очікую, що на саміті НАТО союзники приймуть рішення надалі зміцнювати стримування й оборону та погодять більшу координуючу роль у тренуванні та оснащенні для України, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов’язання. З початку повномасштабного російського вторгнення в 2022 році союзники надавали близько 40 мільярдів євро військової допомоги кожного року. Ми маємо продовжувати цей рівень підтримки так довго, як буде необхідним. Надійна довгострокова підтримка надішле чітке послання президенту путіну, що він не зможе нас «перечекати" - заявив Єнс Столтенберг.

Він додав, що країни Балтійського регіону відіграють важливу роль у зміцненні системи стримування й оборони Альянсу, приймають на своїй території 8 багатонаціональних бойових груп НАТО.

Вони підвищили готовність власних збройних сил та залишаються серед лідерів у підвищенні оборонних витрат. Ці ж країни перебувають на передових позиціях з підтримки України.