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Саміт НАТО ухвалить три кроки назустріч Україні – Столтенберг

07 липня 2023, 15:29
Саміт НАТО ухвалить три кроки назустріч Україні – Столтенберг
джерело ria
Столтенберг очікує від країн Альянсу підтвердження, що Україна стане членом НАТО.

Під час саміту НАТО у Вільнюсі буде створена Рада Україна-НАТО, ухвалена багаторічна підтримка України та підтвердження її членства.

Про це Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів на пресконференції напередодні саміту Альянсу, повідомляє Європейська правда.

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і викладемо бачення її майбутнього. Я очікую, що союзники ухвалять пакет із трьома елементами, щоб наблизити Україну ближче до НАТО", – сказав Столтенберг.

За його словами, лідери погодять багаторічну програму підтримки, щоб гарантувати повну взаємосумісність між українськими збройними силами і НАТО.

По-друге, зазначив генсек, на саміті оновлять політичні зв’язки між Україною і НАТО, започаткувавши Раду Україна-НАТО.
"І третє. Я очікую, що лідери підтвердять, що Україна стане членом НАТО, і будуть єдині у тому, як наблизити Україну ближче до її мети", – додав Столтенберг.

Він запевнив, що НАТО допоможе Україні у переході від радянського до натівського обладнання і стандартів.

 

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