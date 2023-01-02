Саміт Україна - ЄС відбудеться 3 лютого 2023 року в Києві

Президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні обговорили очікувані результати чергового саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого поточного року в Києві

Президент України Володимир Зеленський та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні обговорили телефоном очікувані результати чергового саміту Україна - ЄС, який відбудеться 3 лютого поточного року в Києві. Політики домовилися активізувати підготовчу роботу, повідомляється на сайті Офісу президента України.

Зеленський розповів фон дер Ляєн про те, що відбувається на фронті, а також поінформував про наслідки регулярних російських обстрілів ракетами та дронами цивільної інфраструктури України.

Глава Єврокомісії заявила, що ЄС солідарний із Україною та стоятиме з нею пліч-о-пліч і у 2023 році, поки росія остаточно не програє війну. Політики обговорили шляхи подальшого постачання зброї в Україну.