Самогубство ексміністра рф посилило паніку у верхівці кремля – The Telegraph

Наразі в кремлі зростає параноїдальний настрій.

У росії триває ланцюг гучних арештів, засуджень та загадкових смертей, які паралізують навіть найвищі щаблі влади. Останній випадок — самогубство колишнього міністра транспорту Романа Старовойта - вразив політичну еліту країни. Про це пише The Telegraph.

"Це виглядає жахливо", — сказав колишній посадовець адміністрації президента рф, який побажав залишитися анонімним. "Арешти, смерті, скандали… Люди самі облажались".

7 липня Старовойт, 53-річний екс-губернатор Курської області, наклав на себе руки, перебуваючи під слідством у справі про масштабне розкрадання. Його колишній заступник, Олексій Смирнов, нібито вже дав свідчення проти нього.

На найвищому рівні утворився вакуум страху. "Що справді дивно, так це те, що путін не висловив жодного співчуття", — зауважив той самий чиновник. "Навіть прем’єр мовчить. Це знак".

Поки що суди виносять вироки на десятиліття ув’язнення навіть колишнім заступникам міністра оборони, а падіння з вікон стає новою політичною метафорою. Віцепрезидент "Транснефті" Андрій Бадалов не пережив падіння з балкона, а приватний літак мільярдера Костянтина Струкова був примусово повернутий під час спроби виїзду з країни.

"Правила змінилися", — заявляє Олександра Прокопенко, експертка Центру Карнегі та колишня радниця ЦБ рф. "Тепер не має значення, хто тебе підтримує. Виживають не найсильніші, а найобережніші".

Наразі в кремлі зростає параноїдальний настрій. Один із чинних урядовців зізнається:

"Я намагаюся триматися подалі від небезпечних тем… Ми всі замкнулися у своїх маленьких світах".