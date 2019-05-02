CУСПІЛЬСТВО НОВИНИКартину Бенксі, що самознищилась, виставили в музеї сучасного мистецтва Фрідера Бурди в німецькому місті Баден-Баден.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Самознищену картину Бенксі виставили в німецькому музеї
Перегляд картини – безкоштовний
Фото: instagram.com/banksy
Роботу виставили лише після того, як переконалися, що шредер, який порізав картину, більше не працює, повідомляє Reuters.
За словами директора музею Хеннінга Шапера, оскільки Бенксі був прихильником демократизації мистецтва, було б неправильно змушувати платити за перегляд його робіт.
У музеї мистецтва Фрідера Бурди робота буде до 3 березня. Після цього її перемістять у Державну галерею в Штутгарті, де картину також будуть показувати безкоштовно.
Нагадаємо, картина Бенксі самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby's за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів).
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