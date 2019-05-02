Самознищену картину Бенксі виставили в німецькому музеї

Картину Бенксі, що самознищилась, виставили в музеї сучасного мистецтва Фрідера Бурди в німецькому місті Баден-Баден.

Роботу виставили лише після того, як переконалися, що шредер, який порізав картину, більше не працює, повідомляє Reuters.

За словами директора музею Хеннінга Шапера, оскільки Бенксі був прихильником демократизації мистецтва, було б неправильно змушувати платити за перегляд його робіт.

У музеї мистецтва Фрідера Бурди робота буде до 3 березня. Після цього її перемістять у Державну галерею в Штутгарті, де картину також будуть показувати безкоштовно.

Нагадаємо, картина Бенксі самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby's за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів).