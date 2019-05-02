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Самознищену картину Бенксі виставили в німецькому музеї

Перегляд картини – безкоштовний
Картину Бенксі, що самознищилась, виставили в музеї сучасного мистецтва Фрідера Бурди в німецькому місті Баден-Баден.
Самознищену картину Бенксі виставили в німецькому музеї Фото: instagram.com/banksy

Роботу виставили лише після того, як переконалися, що шредер, який порізав картину, більше не працює, повідомляє Reuters.

За словами директора музею Хеннінга Шапера, оскільки Бенксі був прихильником демократизації мистецтва, було б неправильно змушувати платити за перегляд його робіт.

У музеї мистецтва Фрідера Бурди робота буде до 3 березня. Після цього її перемістять у Державну галерею в Штутгарті, де картину також будуть показувати безкоштовно.

Нагадаємо, картина Бенксі самознищилася відразу після того, як її продали на аукціоні Sotheby's за 1,04 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів).

 
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05 02 2019 10:31
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