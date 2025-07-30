москва намагається просунути до влади проросійські сили і підірвати європейський курс країни.

Президентка Молдови Мая Санду попередила, що росія готує масштабне втручання у парламентські вибори, які відбудуться у вересні.

Про це вона заявила після засідання Вищої ради безпеки, повідомляє NewsMaker.

За словами Санду, кремль фінансує кілька політичних проєктів, які мають на меті провести до парламенту проросійські сили. Усі ці проєкти, як стверджує президентка, координуються з одного центру і значною мірою фінансуються через схеми олігарха-втікача Ілана Шора.

Очікується також масштабна дезінформаційна кампанія, спроби маніпулювання громадською думкою, організація проплачених протестів і саботаж голосування в діаспорі.

Також Санду попередила про загрозу кібератак на цифрову інфраструктуру виборчого процесу, а також інші об’єкти критичної інфраструктури.

У Молдові також очікують, що росія намагатиметься використати церкву, лідерів громадської думки та онлайн-інфлюенсерів для поширення антиєвропейських наративів.

"Це не має нас лякати – це має нас мобілізувати. Втручання росії становить серйозну загрозу громадському порядку, національній безпеці та, що найголовніше, може підірвати суверенітет країни і наше європейське майбутнє", - заявила Санду.

Вона також запевнила, що державні інституції готові до дій.

"У найближчий період вони повинні працювати більш злагоджено, професійно і як єдина команда, щоб захистити національні інтереси. Попереду – складний період. Але наше майбутнє залежить лише від нас", – підсумувала президентка.