Санду: Молдова проведе референдум щодо вступу в ЄС

Президент Молдови Мая Санду попросила підтримки у народу Молдови щодо її кандидатури на виборах президента наступного року.

Про це вона розказала під час відеозвернення.

Санду ініціювала проведення референдуму восени наступного року щодо вступу країни до Євросоюзу.

За словами молдовської президентки, лідери Євросоюзу нещодавно схвалили рішення про початок переговорів про інтеграцію Молдови.

Санду сказала, що це те, що ще три роки тому здавалося неможливим.

"Нам ще багато чого треба зробити. І найголовніше – забезпечити мир і краще майбутнє для всіх сімей і дітей Молдови. Ми маємо гарантію такого майбутнього лише як держава-член Європейського Союзу", - додала президент.

Президентка закликала парламент ініціювати організацію референдуму восени 2024 року, на якому голос громадян Молдови стане вирішальним.

Ще вона попросила підтримки у народу Молдови щодо її кандидатури на виборах наступного року, де вона братиме участь, щоб "завершити місію європейської інтеграції".