Санду планує зустріч із Зеленським у перші тижні після інавгурації
Як пише Європейська правда, про це вона заявила на пресконференції 25 листопада.
"Ми почали відбудовувати відносини з Румунією та Україною... У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії) Клауса Йоганніса та зустріч з президентом Зеленським", - повідомила вона.
Мая Санду зазначила, що прагне провадити зовнішню політику, яка принесе громадянам "конкретні переваги".
"Я хочу перетворити Молдову на європейську державу і мати дуже добрі відносини, з повагою і гідністю, з нашими міжнародними партнерами. Щодня я докладатиму зусиль для того, щоб Молдова мала гарні й прагматичні відносини, засновані на взаємній повазі, як із Заходом, так і зі Сходом", - сказала вона.
За її словами, пріоритетами на перший час буде отримння допомоги для подолання наслідків епідемії коронаіврусу. "Через проєкти співпраці між ЄС та Румунією, я обговорюватиму постачання Молдові вакцини від коронавірусу якнайшвидше", - зазначила Мая Санду.
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