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Санду планує зустріч із Зеленським у перші тижні після інавгурації

Обраний президент Молдови Мая Санду планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у перші тижні після своєї інавгурації.
Санду планує зустріч із Зеленським у перші тижні після інавгурації Фото: з вільних джерел

Як пише Європейська правда, про це вона заявила на пресконференції 25 листопада.

"Ми почали відбудовувати відносини з Румунією та Україною... У перші тижні після інавгурації ми організуємо візит до Кишинева президента (Румунії) Клауса Йоганніса та зустріч з президентом Зеленським", - повідомила вона.

Мая Санду зазначила, що прагне провадити зовнішню політику, яка принесе громадянам "конкретні переваги".

"Я хочу перетворити Молдову на європейську державу і мати дуже добрі відносини, з повагою і гідністю, з нашими міжнародними партнерами. Щодня я докладатиму зусиль для того, щоб Молдова мала гарні й прагматичні відносини, засновані на взаємній повазі, як із Заходом, так і зі Сходом", - сказала вона.

За її словами, пріоритетами на перший час буде отримння допомоги для подолання наслідків епідемії коронаіврусу. "Через проєкти співпраці між ЄС та Румунією, я обговорюватиму постачання Молдові вакцини від коронавірусу якнайшвидше", - зазначила Мая Санду. 

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25 11 2020 13:32
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