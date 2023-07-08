Санду подякувала українцям за мир у Молові

Молдова й далі прийматиме Україну та допомагатиме в притягненні воєнних злочинців до відповідальності.

Президент Молдови Майя Санду опублікувала в Facebook звернення до громадян своєї держави в суботу, 8 липня, з нагоди 500 днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Вона підкреслила, що вторгнення росії призвело до смертей серед невинного цивільного населення, а також воєнних злочинів, зокрема в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Бородянці.

"Ті, хто був при владі, жінки і чоловіки, взяли в руки зброю і стали на захист своєї країни. Мільйони матерів з дітьми та людей похилого віку були змушені покинути свої домівки і ховатися в підвалах, на станціях метро або тікати в інші частини України чи в інші країни", - зазначила Санду.

"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору цивільного населення ми маємо мир у Молдові. Ми солідарні з Україною і зробимо все можливе, щоб бути поруч з ними", - наголосила президент.

Санду запевнила, що Молдова й далі прийматиме українців, допомагатиме з транспортуванням української продукції та допомагатиме в притягненні воєнних злочинців до відповідальності.

"Україна переможе. Інакше бути не може. Українці - народ миру, і ми стоїмо разом з ними. Слава Україні!", - підсумувала вона.