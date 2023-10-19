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Санду привітала позицію України щодо "молдовської мови"

19 жовтня 2023, 15:41
Санду привітала позицію України щодо
Фото: з вільних джерел
18 жовтня у Києві на спільному засіданні урядів України та Румунії було ухвалено рішення не визнавати молдовську мову; натомість офіційною буде лише румунська.

Президентка Молдови Мая Санду привітала відмову України від застосування штучного терміну "молдовська мова".

Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).

"Я вітаю спільну заяву президента Зеленського,  яка підтверджує румунську мову як офіційну мову для румуномовної спільноти в Україні. Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", – наголосила Санду.

Як повідомлялося, 24 березня у Молдові набув чинності закон про зміну назви "молдовська мова" на "румунську" у Конституції Молдови та інших державних законах.

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку назвав молдовську мову "винаходом рф" і подякував українському колезі Денису Шмигалю за "відкритість у зусиллях щодо невизнання так званої молдовської мови”.

 

МолдовамоваСандувійна в Україніросія окупанти

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