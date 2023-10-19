Санду привітала позицію України щодо "молдовської мови"
Президентка Молдови Мая Санду привітала відмову України від застосування штучного терміну "молдовська мова".
Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).
"Я вітаю спільну заяву президента Зеленського, яка підтверджує румунську мову як офіційну мову для румуномовної спільноти в Україні. Важливий крок, який зміцнює єдність наших країн", – наголосила Санду.
Як повідомлялося, 24 березня у Молдові набув чинності закон про зміну назви "молдовська мова" на "румунську" у Конституції Молдови та інших державних законах.
Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку назвав молдовську мову "винаходом рф" і подякував українському колезі Денису Шмигалю за "відкритість у зусиллях щодо невизнання так званої молдовської мови”.