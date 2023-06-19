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ПОЛІТИКА

Санду: росія становить загрозу нашій демократії

19 червня 2023, 20:38
Санду: росія становить загрозу нашій демократії
Фото: з вільних джерел
Санду також наголосила на підтримці України.

росія залишатиметься серйозною загрозою для Молдови протягом багатьох років.

Про це сказала президент Молдови Майя Санду, повідомляє Deutsche Well.

"Поточна геополітична ситуація показує, що росія залишатиметься великим джерелом нестабільності протягом багатьох років і загрожує нашій демократії", - сказала Санду.

Також вона нагадала про зобов'язання Молдови до 2030 року бути готовою до вступу до Європейського Союзу і заявила, що країна продовжуватиме працювати над зменшенням впливу російської пропаганди та дезінформації, щоб зберегти підтримку населення для інтеграції до ЄС.

За словами президента, в Молдові спостерігається поєднання зусиль тих, хто багато років працював на росію та корумповані групи, які мають вигоду від слабкості країни.

Санду також наголосила на підтримці України.

"Інакше ми ризикуємо опинитися у світі, де державні кордони більше не поважають", - додала президент Молдови.

МолдовадемократіяСандурф тероризм

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