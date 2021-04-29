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Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові
Президентка Молдови Майя Санду підписала указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 11 липня.
Санду розпустила парламент Молдови і призначила дострокові вибори Фото: з вільних джерел

Про це вона повідомила на брифінгу в середу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

"Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах", - заявила Санду.

Нагадаємо, 15 квітня Конституційний суд Молдови дійшов висновку про наявність підстав для розпуску парламенту, підтримавши Санду.

Однак парламент не було розпущено, а відтак не оголошено дострокові вибори через те, що депутати партії експрезидента Ігоря Додона оголосили у Молдові надзвичайний стан, за якого вибори проводити не можна. Однопартійці Санду оскаржили це рішення у КС.

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29 04 2021 10:57
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