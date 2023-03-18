Санду запевнила у підтримці України: Молдова ніколи не буде на боці вбивць

Санду наголосила, що громадяни повинні знати, хто "наші друзі, а хто – вороги".

Президентка Молдови Мая Санду підтвердила позицію Молдови щодо війни росії проти України. Політикиня заявила, що країна "ніколи не була і не буде на боці вбивць", вона засуджує російську агресію з першого дня повномасштабного вторгнення.

Свою позицію лідерка держави висловила в інтерв'ю телеканалу Moldova 1, повідомляє NewsMaker.

Президентка нагадала, що Кишинів заявляв про спроби держави-агресора повалити конституційний лад у Молдові та втручатися у внутрішні справи країни. До того ж усе це супроводжувалося пропагандою та дезінформацією.

"У той момент, коли у нас були незаперечні докази того, що в Кишиневі є спроба повалення уряду, демократично обраного громадянами Республіки Молдова, тоді ми вийшли та виступили публічно, щоб наші люди знали, хто наші друзі, а хто наші вороги", – сказала Санду.

Вона наголосила, що ресурси для розвитку Молдови надходять із Румунії, ЄС, США та Японії, тоді як Кремль не давав грошей ні на ремонт дитсадків, ні шкіл, ні лікарень.

"Звідси і шантаж, і війна", – додала президентка.