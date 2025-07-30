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ПОЛІТИКА

Санкції не завадили: Матвієнко очолила російську делегацію на конференції у Швейцарії

30 липня 2025, 19:00
Санкції не завадили: Матвієнко очолила російську делегацію на конференції у Швейцарії
Валентина Матвієнко. Фото: pravda.cc.ua
Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії.

Спікерка Ради Федерації росії Валентина Матвієнко, яка перебуває під санкціями ЄС, змогла потрапити на конференцію у швейцарському місті Женева після дозволу на проліт літака з нею від Італії та Франції.

Про це дізналось агентство Bloomberg від проінформованих співрозмовників.

За даними онлайн-сервісу відстеження польотів, літак з Матвієнко пролетів над Туреччиною та Середземним морем, а потім через Італію прибув до Женеви в понеділок і вилетів до москви в середу через повітряний простір Франції та Італії.

Співрозмовники Bloomberg у Римі кажуть, що Італія дозволила літаку з Матвієнко увійти у свій повітряний простір на прохання уряду Швейцарії. Вони додали, що італійський уряд проконсультувався з владою Франції, яка також отримала запит на проліт, перш ніж надати дозвіл.

У Міністерстві закордонних справ Швейцарії на запит Bloomberg нагадали, що можуть робити виключення із заборони на вʼїзд, "зокрема для польотів, що здійснюються з гуманітарною, медичною або дипломатичною метою".

ЄС заборонив російським літакам входити в свій повітряний простір через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

Матвієнко очолила російську делегацію на Всесвітній конференції спікерів парламентів, яку приймала Женева.

Під час виступу Матвієнко у Женеві десятки учасників конференції залишили залу на знак протесту.

28 липня стало відомо, що до Швейцарії для участі в шостій Всесвітній конференції спікерів парламентів та інших заходах Міжпарламентського союзу прибула російська делегація на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

Матвієнко, серед іншого, мала виступити на конференції в межах дискусії «Світ у сумʼятті: парламентське співробітництво та багатосторонній підхід до розвʼязання проблем в імʼя миру, справедливості та процвітання кожного».

При цьому вона, як і ще кілька російських делегатів, включена в санкційні списки, до яких приєдналась і Швейцарія. Однак країна не обмежує вʼїзд на свою територію для учасників діяльності міжнародних організацій, штаб-квартири яких розташовані у Швейцарії.

ІталіяФранціяШвейцаріяпротестисанкціїконференціяВалентина Матвієнко

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