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ПОЛІТИКА

Санкції проти 23 росіян ввела Нова Зеландія : хто потрапив під обмеження

12 грудня 2022, 15:19
Санкції проти 23 росіян ввела Нова Зеландія : хто потрапив під обмеження
Фото: РБК-Україна
Нова Зеландія запровадила санкції проти 23 осіб, які підтримують незаконне російське вторгнення на територію України та мереж, що стоять за дезінформаційними кампаніями.
Про це йдеться в заяві глави МЗС Нової Зеландії Нанаї Махути.
 
"Путін продовжує використовувати мережу медіа-агентств і впливових коментаторів як частину своєї пропагандистської машини, щоб поширювати неправдиву інформацію та брехню як частину свого наративу про вторгнення в Україну", - сказала вона.
 
Зокрема, під санкції потрапили міністр цифрового розвитку, зв’язку та ЗМІ Максут Шадаєв, генеральний директор Першого каналу Костянтин Ернст і ключовий персонал російських ЗМІ, зокрема "ІнфоРос", "Південний фронт" і Фонд стратегічної культури.
 
Так, останній раунд санкцій поширюється на суб’єктів дезінформації, які вже були введені в травні. Серед них представники російських ЗМІ та інформаційних агентств.
 
За словами Махути, особи, проти яких введені санкції, мають прямий вплив на суспільне уявлення про незаконну та неспровоковану війну Росії. Вони створюють "туман дезінформації, який обслуговує агресію Путіна проти територіального суверенітету України".
 
Нова ЗеландіяРФвійна росії з Україною

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