Санкції проти рф не скасовували, але Індії дозволили купувати російську нафту – Білий дім

11 березня 2026, 09:55
Санкції проти рф не скасовували, але Індії дозволили купувати російську нафту – Білий дім
Фото: DW
Кілька днів тому глава Мінфіну США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Білого дому розглядає можливість скасування санкцій щодо російської нафти, аби усунути нестачу у світі через військову операцію проти Ірану.
Наразі немає оголошень про скасування Сполученими Штатами санкцій проти нафтового сектору росії, однак Індії дозволили купувати російську нафту.
 
Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Лівітт під час брифінгу.
 
"Я знаю, що це питання продовжують обговорювати Міністерство фінансів та енергетична команда президента, і вони в кінцевому підсумку проконсультуються з президентом, перш ніж ухвалювати рішення. Сьогодні я не маю жодних оголошень щодо нових санкцій або скасування санкцій", — сказав Лівітт.
 
Вона додала, що президент США, міністр фінансів та команда нацбезпеки ухвалила рішення тимчасово дозволити Індії купувати російську нафту через дефіцит постачання нафти у світі.
 
"Ця російська нафта вже була в морі. Вона вже була на воді. Тому, ми не вважаємо, що цей короткостроковий захід принесе російському урядові значну фінансову вигоду", — додала речниця.
війнанафтабілий дім

