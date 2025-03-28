Санкції проти рф не скасують, поки не буде досягнено миру – Шольц

Шольц виключив послаблення санкцій проти рф

Виконувач обов'язків канцлера Німеччини Олаф Шольц відкинув ймовірність будь-якого послаблення санкцій проти росії.

"Немає жодного сенсу скасовувати санкції, доки не буде досягнуто миру", - заявив Шольц, за підсумками закінчення саміту "Коаліції охочих" у Парижі.

Нині будь-яке послаблення санкцій було б "серйозною помилкою", оскільки до миру ще далеко, констатував німецький політик.

"Очевидно, що росія насправді не зацікавлена ​​у встановленні миру" , - додав він.

Шольц також зауважив, що питанні санкційної політики США та Європа "мають займати чітку спільну позицію", як це було досі. На його переконання, Європа та США мають разом дати зрозуміти росії, що "ми можемо й надалі використовувати можливість підтримувати Україну".