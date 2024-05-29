Санкції проти росії неефективні, вважає глава торгового хабу ОАЕ

На його думку, запроваджені проти москви обмеження не зупиняють бізнес, а лише перенаправляють його.

Санкції проти росії не мають серйозного впливу за межами Заходу, а спроби зупинити потік бізнесу лише перенаправляють його, вважає глава торгового хабу Dubai Multi Commodities Centre (DMCC) Хамад Буамім.

Про це повідомляє FT.

"Санкції уповільнюють економіку, але ніколи не зупиняють її", - сказав Буамім, додавши, що торгівля продовжується, просто її потоки рухаються іншим шляхом.

DMCC є великою зоною вільної торгівлі в ОАЕ, яка приймає понад 24 тисячі підприємств.

За словами Буаміма, енергетика є найважливішим сектором для DMCC, оскільки в хабі зареєстровано близько трьох тисяч енергетичних компаній.

Однак в останні місяці ОАЕ, разом з іншими країнами, перебувають під тиском США, ЄС та Британії, які вимагають заходів проти компаній, що торгують з росією.

"Той факт, що економіка не контролюється виключно однією стороною світу, робить ці санкції менш ефективними. Якщо ми візьмемо конфлікт в Україні, то [санкції] ефективні, коли ви дивитеся на захід, але вони не дуже ефективні за його межами", - вважає Буамім.

"Ми не бачимо в них великого інструменту для здійснення будь-якого впливу. Вони лише ускладнюють торгівлю і впливають на весь світ", - заявив він.

США, зокрема, націлилися на міжнародні банки, які фінансують торговельні угоди. Велика Британія також запровадила санкції проти нафтотрейдера Paramount Energy & Commodities DMCC, що базується в Дубаї, - компанії, створеної незадовго до того, як члени G7 встановили обмеження цін на російську нафту.

Тим часом Європарламент проголосував проти виключення ОАЕ з "сірого списку" ЄС країн підвищеного ризику, звинувативши їх у недостатніх зусиллях для боротьби з обходом антиросійських санкцій. Тепер це питання перебуває на розгляді Єврокомісії.

За словами аналітиків, санкції ускладнили для росії виробництво новітніх видів озброєнь і підтримання інтенсивності вогню на тому рівні, який вона підтримувала на початку війни.

Аналітичний центр з питань енергетики CREA заявив, що обмеження проти російської нафти коштували Кремлю приблизно 34 млрд євро у 2023 році і майже всі витрати будуть пов'язані зі зниженням ціни на нафту рф.

Цього місяця “Газпром” також повідомив про збитки у $7 млрд після того, як експорт російського газу скоротився вдвічі внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну. росія також зіштовхнулася зі значним зростанням цін на види імпорту, на які поширюються санкції та експортний контроль.

Але Буамім вважає, що санкції не були причиною переходу компаній у Дубай.

"Не росіяни насправді домінували у зростанні (кількості компаній, які перейшли в ОАЕ - ред.). Зростання відбувалося за рахунок Швейцарії. У нас є компанії з інших країн. Вони бачать, що Дубай має інфраструктуру, доступ до ринку і нейтральну позицію [щодо війни]", - стверджує він.

Багато міжнародних компаній, які покинули росію, намагалися знайти місце, де їхній російський персонал був би прийнятий, додав Буамім.

Він також заявив, що протекціонізм почав очолювати порядок денний усіх політиків. Досі, за словами Буаміма, ОАЕ й країнам Перської затоки загалом вдавалося зберігати "нейтральну позицію", яка не була, наприклад, "ні проамериканською, ні антикитайською". Але це підтримувати все важче, оскільки Штати почали просити країни обирати сторону.

Дубай зараз використовує своє географічне положення між Сходом і Заходом, щоб закріпитися в ролі вузла світової торгівлі, поки санкції проти росії, а також економічний протекціонізм і напруженість у відносинах між США й Китаєм переформатовують глобальну торгівлю.

Дубай вважається бенефіціаром спроб США та Європи ізолювати російську економіку, оскільки нафтотрейдери перебралися з Женеви до ОАЕ після того, як Швейцарія приєдналася до санкцій проти москви.