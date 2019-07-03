Санкції США та ЄС можуть зупинити агресію Росії проти України, – Фукуяма

Я був здивований відсутністю більш рішучого спільного засудження дій Росії та збільшення тиску на неї з метою примусити припинити блокаду Азовського моря

Продовження санкційної політики Євросоюзу та США проти РФ здатне вплинути на припинення триваючої російської агресії проти України.

Про це заявив відомий американський філософ, політолог, професор Стенфордського університету Френсіс Фукуяма під час спілкування із журналістами у Відні 7 березня в рамках організованого Фондом ERSTE заходу Tipping Point Talks, повідомляє "Укрінформу".

"Вирішення проблеми полягає у продовженні поточної політики ЄС і США у питанні санкцій проти Росії", - сказав Фукуяма, відповідаючи на питання кореспондента агентства про те, що потрібно зробити, щоб зупинити агресію РФ проти Української держави зі збереженням суверенітету та територіальної цілісності України.

Фукуяма також зазначив, що "був украй розчарований" реакцією міжнародної спільноти на інцидент біля Керченської протоки минулої осені, коли російські військові здійснили атаку проти кораблів ВМС України.

"Я був здивований відсутністю більш рішучого спільного засудження дій Росії та збільшення тиску на неї з метою примусити припинити блокаду Азовського моря", - додав він.

З огляду на це, вважає Фукуяма, існує питання з приводу того, чи здатні Європа і Америка продовжувати тиск на Росію?

"Що стосується США, то наша політика по відношенню до Росії - безпрецедентна. Я маю на увазі, що американський Конгрес і вся американська державна машина – Держдеп, міноборони та інші – дуже вороже налаштовані до Росії. Вони домоглися запровадження санкцій проти неї на такому рівні, проти якого був навіть попередній президент Барак Обама. Ми надаємо військову допомогу Україні. Є лише одна людина, яку така політика не влаштовує. На жаль, так сталося, що саме ця людина – чинний президент США", - зазначив професор.

За його словами, саме тому в США існує така "безглузда ситуація", коли президент країни "дотримується абсолютно протилежних поглядів з усіма іншими представниками вищого державного керівництва і при цьому не дуже переконливо висловлює власне конкретне бачення".

"Я вбачаю в такій ситуації реальну небезпеку. Наприклад, уявімо, що Росія приймає рішення на повномасштабне вторгнення на всю територію України. Якби я був на місці Путіна і мав такі наміри, то саме зараз для цього дуже слушна нагода, враховуючи той факт, що готовність президента США підтримати Україну в цій війні викликає сумніви. Тому повторюся, в ситуації що склалася, є реальна небезпека", - заявив американський політолог.

У випадку з Євросоюзом, додав він, ситуація є "аналогічною, враховуючи поточні популістські процеси".

"Головне завдання зараз – продовжувати поточну політику (санкцій) і не допустити їх послаблення. Для ЄС це вкрай гостра проблема: якщо популісти в Італії, Угорщині та інших країнах-членах здобудуть бажані для себе результати на виборах, то більшість із них, поза сумнівом, домагатиметься значно більш дружньої політики у відношенні Росії. Зрештою, їх тиск може призвсшаести до часткового зняття санкцій", - сказав Фукуяма.

"Тому, повторюся: найбільше, на що ми можемо зараз сподіватися – це на підтримання тиску на Росію хоча б на теперішньому рівні", - підкреслив Фукуяма.

Нагадаємо, що посли ЄС затвердили санкції проти 8 росіян за агресію у Керченській протоці.