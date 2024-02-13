Санкції США вдарили по танкерному флоту росії – Bloomberg
Про це пише агенство Bloomberg.
Це стало важливою ознакою того, що посилення заходів західних регулюючих органів може почати чинити відчутний вплив на росію.
Порядка половини з 50 танкерів, на які Казначейство США почало накладати санкції ще жовтні - не змогли завантажитися з моменту їхнього занесення до списку.
Одним з останніх став корабель, який того тижня здійснив розворот біля берегів Португалії, коли США назвали ім'я його власника: він прямував до російського порту на Балтійському морі.
США почали посилювати санкції і розслідувати потенційні порушення цінового ліміту і цей крок змусив багатьох грецьких власників танкерів вийти з торгівлі.
За даними Міжнародного енергетичного агентства, в результаті різко виросли витрати на фрахт і російська нафта, яка торгується з більш високими знижками порівняно з міжнародними стандартами.
"Картина, як і раніше, фрагментарна, оскільки Казначейство США вводило санкції порціями, а це означає, що деякі судна, можливо, ще не встигли дійти до моменту навантаження вантажів", - йдеться в матеріалі.
Так, з 50 танкерів, які підпали під обмеження з 10 жовтня, тільки 18 змогли завантажитися, але при цьому дев'ять із них - човникові танкери: вантажать нафту з платформ або суден для видобутку і зберігання сировини. Ще один танкер віз сировину, завантажену до введення санкцій.
Інші 7 танкерів простоювали ще до введення санкцій, а три інших незабаром можуть завантажитися.
24 підсанкційні танкери належать підконтрольній "Совкомфлоту" компанії SUN Ship Management D Ltd., ще 18 - компанії з ОАЕ Hennesea Holdings Ltd.
Країни G7, ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, яке поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель.
Рік тому аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів з росії, а гранична вартість була визначена на рівні 100 і 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів.
Для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.