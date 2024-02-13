Санкції США вдарили по танкерному флоту росії – Bloomberg

Майже половина флоту танкерів, які росія використовує для доставки сирої нафти, зупиняється через санкції Білого дому.

Про це пише агенство Bloomberg.

Це стало важливою ознакою того, що посилення заходів західних регулюючих органів може почати чинити відчутний вплив на росію.

Порядка половини з 50 танкерів, на які Казначейство США почало накладати санкції ще жовтні - не змогли завантажитися з моменту їхнього занесення до списку.

Одним з останніх став корабель, який того тижня здійснив розворот біля берегів Португалії, коли США назвали ім'я його власника: він прямував до російського порту на Балтійському морі.

США почали посилювати санкції і розслідувати потенційні порушення цінового ліміту і цей крок змусив багатьох грецьких власників танкерів вийти з торгівлі.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, в результаті різко виросли витрати на фрахт і російська нафта, яка торгується з більш високими знижками порівняно з міжнародними стандартами.

"Картина, як і раніше, фрагментарна, оскільки Казначейство США вводило санкції порціями, а це означає, що деякі судна, можливо, ще не встигли дійти до моменту навантаження вантажів", - йдеться в матеріалі.

Так, з 50 танкерів, які підпали під обмеження з 10 жовтня, тільки 18 змогли завантажитися, але при цьому дев'ять із них - човникові танкери: вантажать нафту з платформ або суден для видобутку і зберігання сировини. Ще один танкер віз сировину, завантажену до введення санкцій.

Інші 7 танкерів простоювали ще до введення санкцій, а три інших незабаром можуть завантажитися.

24 підсанкційні танкери належать підконтрольній "Совкомфлоту" компанії SUN Ship Management D Ltd., ще 18 - компанії з ОАЕ Hennesea Holdings Ltd.

Країни G7, ЄС і Австралія ввели стелю цін на російську нафту, яке поставляється морем, на рівні 60 доларів за барель.

Рік тому аналогічні обмеження почали діяти на постачання нафтопродуктів з росії, а гранична вартість була визначена на рівні 100 і 45 доларів за барель залежно від категорії нафтопродуктів.

Для зміни цих обмежень потрібна згода всіх держав ЄС та членів G7.