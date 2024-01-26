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ПОЛІТИКА

Санкції США затримують експорт російського СПГ – Bloomberg

26 січня 2024, 16:49
Санкції США затримують експорт російського СПГ – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто.

Спроби США обмежити доходи росії від енергоносіїв починають давати плоди. Санкції Білого дому щодо нового заводу з виробництва зрідженого природного газу в Сибіру зруйнували плани щодо початку експорту.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначається в публікації, оператор "Новатек" щосили намагається знайти покупців відтоді, як у листопаді були накладені санкції, і перший рейс тепер відкладено як мінімум до лютого.

Іноземні партнери за проектом "Арктик СПГ-2", у тому числі французька TotalEnergies та китайські нафтові компанії, заявили про форс-мажорні обставини своєї участі. Давні клієнти, які підписалися на поставки, тепер не хочуть їх, побоюючись відплати США.

Міжнародні санкції проти російської нафтової промисловості призвели до того, що кремль зібрав величезний тіньовий флот танкерів для забезпечення постачання нафти, але з газом все не так просто, пише Bloomberg.

Це невеликий ринок з обмеженою кількістю спеціалізованих судів, які ретельно відстежуються та контролюються. "Арктик СПГ 2" повинен використовувати судна, здатні перетинати покриті крижаною кіркою води за Полярним колом.

Bloomberg зазначає, що проект, який почав виробляти паливо в грудні, швидше за все, знайде покупця на свою першу партію. Але йому, ймовірно, буде важко забезпечити стабільний бізнес чи працювати на запланованій потужності.

Донедавна росія могла продовжувати будувати нові заводи з виробництва ЗПГ та обслуговувати існуючі, незважаючи на мережу санкцій. Підприємства змогли отримувати деталі з Китаю та Близького Сходу для заміни західних постачань.

США та їхні союзники не почали вживати заходів щодо терміналів ЗПГ, які вже експортують паливо до Європи та Азії. Таким чином, зусилля щодо посилення арктичного проекту, зважаючи на все, спрямовані на те, щоб зупинити плани російської експансії.

Цей проект є важливою частиною програми кремля зі збільшення виробництва ЗПГ більш ніж утричі до кінця десятиліття та пошуку покупців за межами Європи.

Ці грандіозні плани тепер стикаються із серйозною реакцією завдяки зусиллям політиків у Вашингтоні", йдеться у публікації Bloomberg.

СШАсанкціі проти росіїСПГ

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