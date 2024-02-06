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ПОЛІТИКА

Санкції США зупинили постачання нових суден на російський завод СПГ – Bloomberg

06 лютого 2024, 16:58
Санкції США зупинили постачання нових суден на російський завод СПГ – Bloomberg
Перший рейс відкладений.

Постачання спеціалізованих суден-криголамів на новий російський завод з виробництва скрапленого природного газу (СПГ) у проєкті "Арктик СПГ 2" гальмується через санкції США. Японська судноплавна компанія Mitsui OSK Lines Ltd. більше не може зафрахтувати три криголами-газовози для проекту через обмеження з боку США, а спроби продати їх можуть бути складними, заявив президент компанії Такеші Хашімото.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Наше контрактне зобов'язання полягає в тому, що якщо ми не можемо надавати послуги "Арктиці 2"… існує санкція, яка говорить, що ми не повинні укладати цю угоду з "Арктикою". Так що це трохи складно", – сказав Хашімото в інтерв’ю 6 лютого, зазначивши, що компанія працює з урядами США і Японії над пошуком рішення. 

Запуск заводу з виробництва СПГ у межах проєкту "Арктик СПГ 2" постраждав від американських санкцій, якими Вашингтон карає москву за війну в Україні.

Оператор заводу ПАТ "Новатек" планував використовувати судна, щоб забирати паливо з майданчика. Без криголамів буде складно працювати на запланованій потужності. "Новатек" вже відклав перший рейс суден і намагається знайти покупців.

Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту зросли у понеділок, 5 лютого, після різкого падіння минулого тижня. Нафта дорожчає, оскільки Вашингтон пообіцяв завдати подальших ударів по підтримуваним Іраном угрупованням на Близькому Сході, а українські безпілотники завдали удару по найбільшому нафтопереробному заводу на півдні росії.

СШАсанкціїрф тероризмСПГ

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