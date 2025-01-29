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ПОЛІТИКА

Санкції в обхід: російські компанії постачають деревину через треті країни

29 січня 2025, 11:07
Санкції в обхід: російські компанії постачають деревину через треті країни
Стоп росія
Олігархи рф продовжують заробляти мільярди євро.

російські компанії, незважаючи на санкції, поставили до ЄС деревину на суму понад 1,5 млрд євро. З цією метою компанії з рф використовували треті країни для обходу обмежень.

Про це йдеться в розслідуванні британської некомерційної організації Earthsight, пише ЕП. 

Розслідувачі Earthsight, девʼять місяців намагалися максимально зібрати інформацію, видаючи себе за покупців. Вони записували свідчення трейдерів, які відкрито визнавали незаконність своєї діяльності, прямо називаючи налагодженні методи обходу санкцій "золотою жилою".

Виявилось, що сім із десяти найбільших російських експортерів березової фанери продовжують постачати продукцію до ЄС, попри санкції, запроваджені в липні 2022 року. Організація оцінює, що понад 500 тис. кубометрів деревини на суму у понад 1,5 млрд євро було вивезено з росії до ЄС через треті країни, зокрема Китай, Казахстан та Туреччину.

Бізнес "гребе гроші лопатою". Так, обсяги імпорту нещодавно досягли рекордного рівня у понад 700 кубометрів деревини, які щодня прибувають до портів ЄС. Щобільше, всі 27 країн-членів ЄС, ймовірно, приймають нелегальну фанеру. Найбільше постачань припадає на Польщу, за нею йдуть Німеччина, Іспанія, Португалія, Італія та Естонія.

Розслідувачі встановили, що дві з семи російських компаній пов’язані з олігархами, які зустрічалися з владіміром путіним у день вторгнення в Україну, зокрема Олексій Мордашов та Володимир Євтушенков. 

Серед покупців російської деревини є болгарська компанія Walltopia, яка була постачальником скеледромів для Олімпійських ігор у 2024 році, естонська Technomar & Adrem, яка співпрацює з мережами Hilton та Marriott, польська Werxal, що постачає меблі для Black Red White, а також болгарський виробник іграшок Komfort. До списку входять іспанська Forest Trafic і італійська Castellana Legnami.

війнасанкціїЄвросоюздеревинаросія окупанти

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