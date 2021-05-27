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Санкції ЄС проти Білорусі можуть стосуватись калію, нафти та фінансових трансакцій

Міністри закордонних справ, які зібралися в четвер у столиці Португалії Лісабоні, заявили, що розглядають можливі санкції проти секторів, які відіграють центральну роль в економіці Білорусі
Євросоюз може запровадити санкції проти білоруського калію, а також проти нафтового та фінансового сектора країни в якості покарання за примусову посадку авіарейсу Ryanair в Мінську.
Санкції ЄС проти Білорусі можуть стосуватись калію, нафти та фінансових трансакцій Фото: 24 канал

Про це заявили міністри закордонних справ країн Євросоюзу перед неформальною зустріччю в Лісабоні, де обговорюється це питання, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Міністри закордонних справ, які зібралися в четвер у столиці Португалії Лісабоні, заявили, що розглядають можливі санкції проти секторів, які відіграють центральну роль в економіці Білорусі, щоб завдати реальної шкоди Александру Лукашенку.

"Я думаю, що ключове слово - це поташ. Ми знаємо, що Білорусь виробляє дуже багато поташу, це один з найбільших постачальників в світі, і я думаю, що Лукашенку буде дуже боляче, якщо нам вдасться щось зробити в цій галузі", - заявив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс сказав, що ЄС слід розглянути можливість удару по нафтовому сектору.

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас розповів про ймовірні заходи щодо фінансових транзакцій, які, за словами дипломатів, ймовірно, будуть включати запобігання надання кредитів ЄС білоруським банкам.

Експорт поташу - солі з високим вмістом калію, що використовується в добривах - є одним з основних джерел іноземної валюти для Білорусі. Державна компанія "Білоруськалій" заявляє, що вона виробляє 20% світових поставок.

Статистичне агентство ЄС повідомило, що минулого року блок імпортував з Білорусі хімікатів на суму 1,2 мільярда євро, включаючи поташ, а також сиру нафту і супутні товари, такі як паливно-мастильні матеріали, на суму понад 1 млрд євро.

Крім того, глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що оновлений список персональних санкцій щодо Білорусі вже практично узгоджений на технічному рівні.

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27 05 2021 17:19
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